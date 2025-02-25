YTB, başkentte "Türkiye Bursları Hoş Geldiniz Programı" düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

YTB, başkentte "Türkiye Bursları Hoş Geldiniz Programı" düzenledi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye'de eğitim almaya başlayan uluslararası öğrenciler için Ankara'da "Türkiye Bursları Hoş Geldiniz Programı" düzenledi.

25.02.2025 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye'de eğitim almaya başlayan uluslararası öğrenciler için Ankara'da "Türkiye Bursları Hoş Geldiniz Programı" düzenledi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen programa, başkentteki 7 üniversitede bulunan Türkçe öğretim merkezlerinde dil öğrenmeye başlayan 379 uluslararası öğrenci katıldı.

Öğrenciler, Türkçe öğrenimini başarıyla tamamladıktan sonra ülkedeki çeşitli üniversitelerde kazandıkları bölümlerde eğitimlerine devam edecek.

Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, kurumun Türkiye Bursları'ndan faydalanan öğrencilere hitap etti.

Eren, bu burslardan yararlanan öğrencileri, ülkelerinin ve ailelerinin emaneti olarak gördüklerini belirtti.

Öğrencilerin, mezun olduktan sonra ülkelerinde resmi makamlarda yer alarak Türkiye ile ikili ilişkileri yürütebileceğini söyleyen Eren, "Bir şeyi unutmamanızı istiyoruz, sizler Türkiye'nin birer gönüllü elçisi olacaksınız." dedi.

Eren, bursiyerlere eğitim ve öğretim hayatında başarılar diledi.

Dünyanın farklı yerlerinden birçok öğrenci Türkiye'de okuyor

Türkiye Burslusu öğrenciler, programda AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Türkçe öğrenimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim görecek Kazakistanlı Aray Bulatova, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Etiyopyalı Kirubel Assefa da gelecek yıl yazılım mühendisliği bölümüne başlayacağını belirterek Türklerin çok yardımsever olduğunu vurguladı.

Gazze'den Türkiye'ye tıp alanında doktora düzeyinde öğretim görmek için gelen Filistinli Süleyman Ebuşeriya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti ve bir gün ülkesine geri dönmek istediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel YTB, başkentte 'Türkiye Bursları Hoş Geldiniz Programı' düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:37 Katil kocadan kan donduran plan Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı Katil kocadan kan donduran plan! Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı
15:15 Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:06 CHP’li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf
12:17 YÖK’ten İmamoğlu’nun başını ağrıtacak diploma raporu YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
21:54 Derbide kazanan yok Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı Derbide kazanan yok! Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı
21:24 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında isabetli şut yok Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında isabetli şut yok
21:23 Türkiye’de ürettiği neyleri yurt dışına tanesi 7 bin liradan satıyor Türkiye'de ürettiği neyleri yurt dışına tanesi 7 bin liradan satıyor
21:03 Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray’a geliyor Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray'a geliyor
20:50 Osimhen’den Mert Hakan’a ortalığı karıştıracak hareket Osimhen'den Mert Hakan'a ortalığı karıştıracak hareket
20:49 Rus birliklerinin Ukrayna’dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD’den hayır oyu Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD'den hayır oyu
20:34 Fenerbahçe’nin Galatasaray’a attığı gol iptal oldu Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal oldu
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bir imtihan yeridir, ekonomik zorluklar gelip geçer Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bir imtihan yeridir, ekonomik zorluklar gelip geçer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 16:20:55. #1.13#
SON DAKİKA: YTB, başkentte "Türkiye Bursları Hoş Geldiniz Programı" düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.