YTB, Üsküp'te "Balkanlar Kardeşlik İftarı" düzenledi

25.02.2026 22:54
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Balkanlar Kardeşlik İftarı" programı düzenlendi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, bir otelde düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, YTB'ye iftar programını düzenlediği için teşekkür etti.

Erdoğan, Üsküp'te Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından inşaatı yapılan caminin ramazan başında ibadete açılmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki birlikteliğin güzel meyveler verdiğini görmekten memnun olduklarını ifade eden Bilal Erdoğan, "Türkiye olarak Balkanlar'a olan bağımız ve ilgimiz bambaşka." dedi.

Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye gerçekten kalbini yeniden bütün gönül coğrafyamıza açtı ve bunun da sonuçlarını, meyvelerini işte bu güzel toplanmalarla görüyoruz." ifadesini kullandı.

"Balkanlar, Türkiye'nin büyük bir önem verdiği bölgelerin başında gelmektedir"

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, "Türkiye coğrafi konumu, tarihi ve kültürel bağları nedeniyle Balkanlar'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Balkanlar, Türkiye'nin dış politika sahasında büyük önem verdiği bölgelerin başında gelmektedir." diye konuştu.

Ulusoy, Türkiye'nin Balkanlar'ın güvenliği, refahı ve istikrarına da büyük önem verdiğini söyledi.

YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus, Balkanlar'da yetişen insanların Türkiye'ye ciddi değerler sağladığını söyledi.

Balkanlar'daki çalışmalarını devam ettireceklerini aktaran Turus, kardeşliğin pekiştiği iftar programına katılanlara teşekkür etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, TİKA'nın ramazan boyunca, Türkistan'dan Kudüs'e, Gazze'ye, Kolombiya'dan Bangladeş'e 95 ülkede 600 bin insana ulaşacağını söyledi.

Üsküp'ün, Evlad-ı Fatihan'ın, Rumeli coğrafyasının en önemli şehirlerinden olduğunu vurgulayan Eren, "Bizler Batı Trakyalılar olarak aslında ana vatandan uzak kalmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Baskının, zulmün altında yaşamanın, kendi kimliğini korumanın ne demek olduğunu iyi biliyoruz." diye konuştu.

"Balkan coğrafyasında sizlerle birlikte var olmaya devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Üsküp'te olmaktan memnuniyet duyduklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Biz, Balkanlar anlamında, Türkiye'yi inşa etmek anlamında, Türkiye'nin geleceğinde bize yol göstermek anlamında Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği hedefler doğrultusunda, Üsküp başta olmak üzere tüm Balkan coğrafyasında, sizlerle birlikte var olmaya ve bu tür iftar programlarında beraber olmaya inşallah devam edeceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da iftar programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gelmeden önce kendisiyle görüşme imkanımız olan ve her daim yurt dışındaki vatandaşlarla birlikte Balkanlar'da yaşayan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın sorunlarını bire bir takip eden Cumhurbaşkanı'mız, Genel Başkan'ımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini getirdim." diye konuştu.

İftar programına Kuzey Makedonyalı siyasetçiler, Türkiye mezunları ve davetliler katıldı.

