YTÜ FARK İftarı: Binlerce Kişi Bir Araya Geldi

05.03.2026 21:41
Üniversitede düzenlenen iftar programına 5 bin kişi katıldı, manevi bir atmosfer oluştu.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fikri Araştırmalar Kulübü (FARK) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Geleneksel YTÜ FARK İftarı" etkinliğinde, binlerce kişi bir araya gelerek oruç açtı.

Üniversitenin Davutpaşa Kampüsü'ndeki etkinlik alanında düzenlenen iftar programına öğrenciler, akademisyenler, mezunlar ve diğer üniversitelerden gelen misafir öğrencilerden oluşan yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, dualar edildi.

Bir öğrencinin ezan okumasının ardından katılımcılar hep birlikte orucunu açtı.

İftarın ardından cemaatle akşam namazı kılındı, misafirlere "diş kirası" geleneğini yaşatmak için hediyeler verildi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

YTÜ öğrencisi, Fikri Araştırmalar Kulübü Başkanı Yasin Uyar, bu sene de FARK iftarını arkadaşlarıyla imece usulü yaptıklarını belirterek, "Yaklaşık 2 aylık çalışma sürecinden sonra 5 bin kişilik iftar programı düzenledik. İstanbul'dan birçok üniversiteden de misafirlerimiz var. Yaklaşık 1500-2000 kişi olarak misafirlerimize yer verdik, diğer herkes YTÜ'lü." ifadelerini kullandı.

Uyar, "Bu atmosfer bizim için şükür ettirici bir şey. Gençliğimizde böyle işlerle meşgul bulunmak, bu işlerde çabalamak, gayret göstermek çok güzel. Geçen yıl organizasyondaydım, geçen yıl ki tecrübe birikimini kullanarak hazırlıklara başladık. Ahşabından elektriğine, hasırlara kadar iş bölümü yaptık. Buradaki her şey öğrenciler tarafından karşılanıyor, herkesin gönüllü olarak yaptığımız bir etkinlik." diye konuştu.

"Bu kadar insanın iftar için burada olması güzel hissettiriyor"

YTÜ hazırlık sınıfı öğrencisi Alisa Rvlskikh, ilk defa gelmiş olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, atmosferin çok güzel, ortamın maneviyatının da çok güçlü olduğunu kaydetti.

İftara başka bir üniversiteden misafir olarak gelen Batuhan Yıkılmaz da "Üniversite de atmosfer de çok güzel. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Her sene düzenlenmesi de ayrı bir güzel. İnsanların bir araya gelmesi çok güzel." şeklinde konuştu.

Arkadaşıyla birlikte iftar programına gelen misafir öğrencilerden İclal Akkuş, organizasyonun çok güzel olduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir atmosfer var, bu kadar insanın iftar için burada olması güzel hissettiriyor." dedi.

YTÜ öğrencisi Rabia Aydemir ise okulun bu etkinliği her sene çok güzel bir şekilde düzenlediğini kaydederek, "Bu sene de aynı şekilde çok güzel bir organizasyon olmuş. Her sene bu etkinliklerin artması dileğiyle. Bu kadar gencin bir arada iftar için burada bulunması insana çok güzel manevi bir duygu hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Etkinlik, Kültür, Güncel, İftar, Son Dakika

