YTÜ Öğrenci ve Akademisyenleri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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YTÜ Öğrenci ve Akademisyenleri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

YTÜ Öğrenci ve Akademisyenleri İsrail\'in Gazze\'ye Saldırılarını Protesto Etti

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrenci ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Üniversitenin Davutpaşa Kampüsü'nde toplanan grup, pankartlar açarak İsrail aleyhine sloganlar attı ve Gazze'ye desteklerini dile getirdi. Eylem, gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından sona erdi.

10.05.2024 18:24
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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrenci ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Üniversitenin Davutpaşa Kampüsü'nde toplanan grup, "Öldürülen kardeşin, ölen sensin", "Tek gündem Gazze", "Su yok, elektrik yok, vicdan yok", "Sessiz kalma, soykırıma ortak olma", " Filistin'de katliam var" ve "Filistin elbet özgür olacak" yazılı pankartlar açarak yürüyüşe geçti.

İsrail aleyhine slogan atan gruptakiler, Gazze'ye desteklerini dile getirdi.

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan YTÜ öğrencisi Talha Burak Erkal, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı gözetmeksizin Gazze'deki üniversite, hastane ve sivil yerleşim yerlerini bombaladığını anımsattı.

İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımın, insanlık tarihinde kara bir leke ve utanç kaynağı olarak yerini aldığını vurgulayan Erkal, "Bu zulüm karşısında yurt dışındaki üniversiteli öğrenci ve akademisyenlerin gösterdiği onurlu duruş, güneşin hem doğudan hem de batıdan doğacağının alametidir. Zalimin sonunun geldiğinin habercisidir. Bütün insanlık olarak Gazze ile birlik olma vaktidir." diye konuştu.

Prof. Dr. Yusuf Zeren de Filistin'de süren işgale "dur" demek amacıyla eğitim camiasının sesini uluslararası topluma duyurmak için toplandıklarını söyledi.

İsrail'in, tüm dünyanın gözü önünde insanlığa karşı suç işlediğini ve durdurulması gerektiğini vurgulayan Zeren, şunları kaydetti:

"Dünyanın vicdanının köreldiği, güçlünün sözünün hukuku yok ettiği, çifte standardın insan hakları kavramını anlamsızlaştırdığı korkunç bir kara tablo ile karşı karşıyayız. Bu acı tabloyu değiştirmek için harekete geçmesi gereken BM görevini yapmalı, Gazze'deki korkunç vahşeti ve soykırımı durdurmalıdır. Batılı devletler İsrail'e silah ve mühimmat tedarikini acilen durdurmalıdır. Başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünyayı İsrail'le ticaretlerini kesmeye çağırıyoruz."

Eylem, Gazze'deki şehitler için gıyabi cenaze namazı kılınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YTÜ Öğrenci ve Akademisyenleri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

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