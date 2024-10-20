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Yüksek Gerilimde Kadın Gücü

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Aslı Dursun, zorlu koşullarda elektrik mühendisliği yaparak kadınların her şeyi başarabileceğini gösteriyor.

20.10.2024 10:59
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AĞRI'da, elektrik dağıtım şirketinde 8 yıldır işletme mühendisi olarak çalışan Aslı Dursun (29), metrelerce yükseklikteki yüksek gerilim hatlarını kontrol ederken cesaretiyle takdir topluyor.

Bölgenin zorlu şartları nedeniyle genellikle erkeklerin çalıştığı meslek gruplarından olan elektrik mühendisliğinde kadın mühendis Aslı Dursun, sahadaki performansıyla mesleğin cinsiyeti olmadığını gösterdi. Zorlu koşullara rağmen Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (ArasEDAŞ) 8 yıldır mesleğini severek yapan elektrik-elektronik mühendisi Aslı Dursun, metrelerce yükseklikteki direklerin tepesinde mesleğini başarıyla sürdürüyor. Kar, tipi, yağmur, çamur demeden direklere tırmanarak arızaları gideren Dursun, halkı aydınlığa kavuşturduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Bu tür riskli meslek gruplarında kadın sayısının az olduğuna dikkat çeken Dursun, kadınların istediği zaman her işi yapabileceğini ifade etti.

4 KIZ KARDEŞ MÜHENDİS OLDU

Babasının elektronik cihazlara olan merakından ilham alarak bu mesleği seçtiğini söyleyen Aslı Dursun, "Hem sahada hem ofiste çalışıyorum. Ama ağırlıklı olarak sahadayım. 2016 yılında Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü'nden mezun oldum. 2016 yılından beri elektrik-elektronik mühendisi olarak görev yapmaktayım. Bu mesleğe olan merakım ise babamla başladı. Babam elektronik cihazları tamir etmeyi çok seviyor ve aynı zamanda inşaatta çalışıyordu. Biz 4 kız kardeş babama destek olmak için yardımlarda bulunuyorduk, bu şekilde ufaktan bir merak duygusu oluşmaya başladı. Babam her zaman, 'Biz erkekler yapıyorsak benim kızlarım da yapar' diyordu. Böylece biz 4 kardeş de mühendis olduk. Mesleğin cinsiyeti yoktur anlayışını herkese göstermek istedik, bunu başarma heyecanıyla bu mesleği seçtim" diye konuştu.

'KADINLAR İSTEDİKLERİ ZAMAN HER ŞEYİ YAPABİLİR'

Kadınların istedikleri zaman her işi yapabileceklerine değinen Dursun, "Genel olarak bu sektörde çok az kadın var ama ben Aras EDAŞ ailesinde olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü, arkadaşlarım bana her zaman destek oldular, hiçbir zaman 'Sen kadınsın', 'Sen yapamazsın' diye bir algı oluşturmadılar. Kadınların istedikleri zaman her şeyi yapabileceklerine inanıyorum. Özelikle bu tür yüksek riskli sektörlerde kadınlar çok daha fazla detaycı ve disiplinli oldukları için daha başarılı olduklarını düşünüyorum" dedi.

'BİR SORUNU ÇÖZÜYOR OLMAK, BENİM MOTİVASYON KAYNAĞIM'

Arızaları giderirken mutlu olduğunu ifade eden Dursun, "Kar, tipi, yağmur, çamur ve sıcak demeden sahada olmamız gerekiyor. Bir sorunu çözüyor olmak, eskiyen bir şebekeyi yenilemek, bir arızanın giderilmesi, tehlike arz eden bir olayı ortadan kaldırmak bunlar benim motivasyon kaynağım. Beni mutlu eden şeyler bunlar ve ben bu yüzden mesleğimi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Yüksek Gerilimde Kadın Gücü
Kaynak: DHA

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