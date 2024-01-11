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Yüksek Karlı Gizli Fon Davası Yarın Devam Ediyor

Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' olarak bilinen dolandırıcılık davasında, Seçil Erzan ve diğer sanıklar yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Arda Turan, Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de müşteki olarak dinlenilmesi bekleniyor. Sanık Erzan hakkında istenen ceza 252 yıla yükseldi.

Yüksek Karlı Gizli Fon Davası Yarın Devam Ediyor
11.01.2024 - 11:37,
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Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında, Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması yarın yapılacak.

Duruşmada, teknik direktörlük yapan eski futbolcular Arda Turan, Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin "müşteki", 11 kişinin ise "tanık" sıfatıyla dinlenilmesi bekleniyor.

Kamuoyunun yakından tanıdığı isimler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini söylediği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Sanık Erzan hakkında istenen ceza 252 yıla yükseldi

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle, Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi. Erzan'ın 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım 2023'te hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

Kaynak: AA
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Seçil Erzan, Arda Turan, İstanbul, Dolandırıcılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksek Karlı Gizli Fon Davası Yarın Devam Ediyor - Son Dakika


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