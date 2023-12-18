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Yüksek kesimlerde kar yağarken, alçak bölgelerde ise çiçek açtı - Son Dakika
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Yüksek kesimlerde kar yağarken, alçak bölgelerde ise çiçek açtı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yüksek kesimler kar altında kalırken, alçak bölgelerde ise çiçekler açtı. Doğa severler yeşile bürünen bölgelerde treking yapıp kamplar kurmaya başladı. Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Serdar Gökçe, kardelen çiçeklerinin açmasıyla birlikte doğaseverleri bölgeye davet etti.

18.12.2023 - 09:42,
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Yüksek kesimlerde kar yağarken, alçak bölgelerde ise çiçek açtı

Dağlar beyaz gelinlik giyerken, alçak kesimler ise çiçeklerle renklendi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yüksek kesimler kar altında kalırken, alçak bölgelerde ise çiçekler açtı.

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde 2 metreye ulaşırken, bu yıl aşırı yağmurlar nedeniyle kar alçak bölgelerde çiçekler açtı. Doğa severler yeşile bürünen bölgelerde treking yapıp kamplar kurmaya başladı. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Baraşan köyü yakınlarındaki 3 bin yıllık tarihi antik dirhelerin etrafında çiçekler açmaya başladı. Güzel havayları fırsat bilen sporcular, çiçeklerin fotoğraflarını çekmeye başladı. Nesim Gökçe isimli sporcu "Günlerdir hava güzel geçiyor bizde bu gün bu güzel havayı fırsat bilip pikniğe geldik. Renk renk çiçekler açmış durumda, normalde bu vakitlerde kar yağıyordu ancak bu yıl kar alçak bölgelere yağmadı. Ama yüksek bölgelerde kar var. Güzel geçiyor burada çok güzel fotoğraflar çektik" dedi.

Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Serdar Gökçe, "Kış aylarında olamamıza rağmen güzel bir hafta sonununda sporcularla beraber yürüyüşün ardından kamp kurduk. Her yıl bu doğa harikası olan bölgelere geliyoruz. Çok güzel kardelen çiçekleri açmış, bizler için çok güzel bir aktivite oldu. Bütün doğaseverleri buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

Yüksek kesimlerde kar yağarken, alçak bölgelerde ise çiçek açtı
Kaynak: İHA
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