Yüksek Lisans Mezunu Öğretmene Ek Ders Ücreti Hakkı

(ANKARA) - Eğitim-Bir-Sen, Ankara'da bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde koordinatör ve alan şefi olarak görev yapan yüksek lisans mezunu üyesinin "ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesi" talebinin idare tarafından "fiilen derse girmediği" gerekçesiyle reddedilmesi üzerine konuyu yargıya taşıdı. Ankara 7. İdare Mahkemesi, ek ders ücretlerinin artırımlı olarak ödenmesine ve geriye dönük eksik tutarların yasal faiziyle Eğitim-Bir-Sen üyesine verilmesine hükmetti.

Eğitim-Bir-Sen, yüksek lisans mezunu olması sebebiyle ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesi istemiyle yaptığı başvuru reddedilen çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni üyesinin ek ders ücretinin ödenmesi talebiyle dava açtı.

Ankara 7. İdare Mahkemesi, öğretmene ek ders ücretlerinin artırımlı olarak ödenmesine ve geriye dönük eksik tutarların yasal faiziyle verilmesine hükmetti.

İdare Mahkemesi'nin gerekçesinde, davalı idare tarafından yüksek lisans eğitimini tamamlayan davacının ek ders ücretinin artırımlı olarak ödenmemesinin sebebinin, "davacının fiilen derse girmemesi" olarak gösterildiği belirtildi.

"Davacının fiilen derse girmesi gibi bir koşul aranamaz"

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6. maddesinde, "atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlere ek ders ücreti ödeneceği" düzenlemesine yer verildiği vurgulanan gerekçede, Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenliğin asıl görev olduğu, davacının, koordinatörlük ve alan şefiliği vazifesinin mahiyeti gereği, fiilen ders görevinin olmadığı, dolayısıyla bu görevi icra ederken davacıdan fiilen derse girme gibi bir koşulun aranamayacağı tespiti yapıldı.

"Alan şefliği ve koordinatörlük görevinin fiilen yapılması yeterli"

Mevzuatla tanımlanan mevcut görevin fiilen yapılmasının yeterli olacağı, mezkur toplu sözleşme hükümlerinin, fiilen görev yapma karşılığında ödenen ek ders ücretlerini de kapsadığı belirtilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Lisans eğitimi sonrası kendilerini geliştirmeleri, mesleki hayatlarına katkı sağlayabilmeleri adına yüksek lisans yapmış olan ve şeflik üstlenen öğretmenlere de ayrım gözetilmeksizin artırımlı ek ders ücreti ödenmesinin anayasal eşitlik ilkesinin bir gereği olduğu açıktır. Bu durumda, ilgili mevzuat hükümleri ve dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler incelendiğinde, yaptığı işin niteliği gereği ders görevi olmayan, bir başka deyişle fiilen derse girme imkanı bulunmayan davacı yönünden; fiilen derse girme gibi bir koşulun aranamayacağı, alan şefliği ve koordinatörlük görevinin fiilen yapılmasının yeterli olacağı, dolayısıyla lisans sonrası kendilerini geliştirmeleri, mesleki hayatlarına katkı sağlayabilmeleri için yüksek lisans/doktora yapmış olan çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenlerine de ayrım gözetilmeksizin artırımlı ek ders ücreti ödemesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmakla, davacının yüksek lisans eğitimini tamamlayarak ek ders ücretlerinin arttırımlı olarak ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır."