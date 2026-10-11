Niğde öğrencisi Kaan Değirmenci, IAC 2026'da astronomi eğitimi araştırmasını sundu - Son Dakika
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Niğde öğrencisi Kaan Değirmenci, IAC 2026'da astronomi eğitimi araştırmasını sundu

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Niğde öğrencisi Kaan Değirmenci, IAC 2026\'da astronomi eğitimi araştırmasını sundu
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Kaan Değirmenci, TÜBİTAK 4001-A desteğiyle katıldığı Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde astronomi eğitimi araştırmasını sundu. Çalışmada kız öğrencilerin başarı puanı ile uzay faaliyetlerini takip edenlerin tutum puanı daha yüksek bulundu.

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Kaan Değirmenci, TÜBİTAK 4001-A desteğiyle katıldığı '77'nci Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2026) astronomi eğitimi üzerine hazırladığı araştırmasını sundu.

Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından 5-9 Ekim'de Antalya'da düzenlenen kongre, Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan organizasyon, 'Dünyanın Daha Fazla Uzaya İhtiyacı Var' temasıyla bilim insanlarını, astronotları ve uzay sektörünün temsilcilerini buluşturdu. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı gibi kuruluşların da yer aldığı kongreye, 108 ülkeden katılım sağlandı.

DESTEK HAKKI KAZANDI

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Fen Bilimleri Eğitimi alanında yüksek lisans yapan Kaan Değirmenci'nin astronomi eğitimi üzerine hazırladığı bildiri özeti, kongreye kabul edildi. Araştırmasının saha verilerini toplayarak tam metnini hazırlayan Değirmenci, TÜBİTAK 4001-A Ulusal Yarışma/Etkinlik Katılım Desteği'ne yaptığı bireysel başvuruyla destek almaya hak kazandı.

Araştırmasında okul dışı öğrenme ortamlarının astronomi eğitimindeki rolünü, öğrencilerin astronomi başarılarını ve tutumlarını ele alan Değirmenci, literatür incelemesinde 2015-2025 yılları arasındaki kayıtlar arasından araştırma ölçütlerini karşılayan 16 çalışmayı değerlendirdi. Çalışmanın saha bölümünde ise ortaokul 6'ncı sınıfta öğrenim gören 46 öğrenciden elde edilen veriler analiz edildi. Araştırmada, kız öğrencilerin astronomi başarı puanlarının erkek öğrencilerinkinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlendi. Türkiye'nin ulusal uzay faaliyetlerini sık sık veya ara sıra takip eden öğrencilerin astronomiye yönelik tutum puanlarının, bu faaliyetleri hiç takip etmeyenlerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu görüldü. Uzay faaliyetlerini takip etme sıklığına göre başarı puanlarında ise anlamlı farklılık bulunmadı.

'BENİM İÇİN BÜYÜK BİR GURURDU'

Değirmenci, kongrede üniversitesini ve Niğde'yi temsil etmekten gurur duyduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarının ve uzay alanındaki önemli kuruluşların bir araya geldiği bu kongrede araştırmamı sunmak benim için büyük bir gururdu. Bildiri özetimin kabul edilmesinin ardından saha verilerimi toplamak, tam metnimi hazırlamak ve TÜBİTAK 4001-A desteğine başvurup destek almaya hak kazanmak benim için çok değerli bir deneyim oldu. Üniversitemi ve Niğde'yi uluslararası bir bilim platformunda temsil etmekten büyük onur duydum. Bu süreçte akademik rehberliği için danışmanım Doç. Dr. Oğuz Çetin'e teşekkür ediyorum."

Fen bilimleri ve astronomi eğitimi alanındaki çalışmalarını uluslararası düzeyde sürdürmeyi hedeflediğini ifade eden Değirmenci, deneyiminin Niğde'deki öğrencilere ve genç araştırmacılara da ilham vermesini dilediğini belirtti.

Kaynak: DHA
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