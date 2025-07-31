Yüksek Sesli Müzik Yüzünden Bıçaklı Saldırı

Aksaray'da yüksek sesle müzik dinleyenleri uyaran emekli polis memuru, bıçakla yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Ali Rıza Acun (56), Genç Osman Parkı yakınlarında yüksek sesle müzik dinleyen bir grup genci uyardı.

Müzik sesini kısmayan gençleri cep telefonuyla kayda alan Acun ile gençler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençler Acun'u darbedip bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Acun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.