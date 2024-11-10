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(ANKARA) - Yüksek yargı organlarının başkanları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı dolayısıyla anma mesajı yayınladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, yayınladığı mesajında, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü. Kendisi, fikir ve eserleriyle dünya tarihindeki yerini almış önemli bir şahsiyet, büyük bir önderdir. O'nun önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşımız ve yakılan bağımsızlık meşalemiz, istiklal mücadelesi veren tüm milletler için ilham kaynağı olmuştur. Kendisini ve aziz hatırasını saygı, rahmet ve şükranla yad ediyoruz. Bu vesileyle milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez de mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin bağımsızlık mücadelesine önderlik ederken, aynı zamanda adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine kurulu modern bir devletin temellerini atmıştır. Onun düşünceleri ve idealleri, bizlere adaletin aydınlattığı bir geleceğe yürümemiz için yol göstermektedir. 86 yıl önce sonsuzluğa uğurladığımız Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz..." ifadelerine yer verdi.

Danıştay Başkanı Yiğit ise mesajında şunları kaydetti:

"Milli mücadelemizin başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 86. yılında saygı, şükran ve rahmetle yad ediyorum. Büyük bir devlet adamı ve lider olarak Türk ve dünya tarihinde müstesna bir yer edinen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, egemenlik ve bağımsızlık azmi ve iradesiyle Aziz Türk milletinin maddi ve manevi tüm varlığıyla bütünleşerek verdiği kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanması neticesinde kurulan, bugün bölgesinde ve dünyada küresel bir güç olma yolunda ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti; mazlum ve mağdur coğrafyalardaki halkların yanında yer almaya, zulmün ve adaletsizliklerin karşısında durmaya, insan haklarının korunması, küresel çapta adaletin, huzur ve barışın hakim kılınması için öncülük etmeye devam etmektedir.

Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da milli mücadele ruhunun kazandırdığı milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek; demokratik değerlere bağlı, insan haklarına saygılı ve müreffeh Türkiye'nin daha ileriye taşınması için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bugünkü güçlü Türkiye'yi bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum."