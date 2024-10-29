Yüksek yargı organlarının başkanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Yüksek yargı organlarının başkanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

29.10.2024 11:49
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Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

AYM Başkanı Kadir Özkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yayımladığı mesajında, Türk milleti olarak 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilen Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin coşku ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türk milletinin tarih boyunca milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutarak bu uğurda büyük bedeller ödediğini vurgulayan Özkaya, Türk milletinin hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini ve aziz vatanını canı pahasına koruduğunu aktardı.

Özkaya, mesajında şunları kaydetti:

"Büyük zorlukları aşarak saygın ve çağdaş bir ülkenin onurlu vatandaşları olmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm İstiklal kahramanlarımızı ve ülkemizin kurtuluşu yolunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, Cumhuriyet'imizin kuruluşuna giden kutlu yolda emeği geçen tüm kahramanlarımızı minnetle, şükranla ve rahmetle anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin 101. yılını, milletimizin ve yargı camiamızın da Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

"Cumhuriyet, adaletin, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin ve insan haklarının teminatıdır"

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin 101. yıl dönümünü gururla ve coşkuyla kutladıklarını ve bu günün, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin zaferle taçlandığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gün olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde başlatılan büyük yürüyüşün, Türk milletinin bağımsızlık tutkusunun bir simgesi olduğunu vurgulayan Kerkez, "Cumhuriyet, adaletin, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin ve insan haklarının teminatıdır. Bizler, hukukçular olarak, Cumhuriyetin temel değerlerini korumak ve yüceltmekle mükellefiz. Adaletin tesisi ve hukukun üstünlüğünün sağlanması, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel varlık nedenlerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 101. yılında, hukukun üstünlüğünü ve yargının bağımsızlığını koruma görevlerini en üst düzeyde sürdüreceklerinin altını çizen Kerkez, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin daha nice yıllara, adaletle güçlenerek ulaşmasını diliyorum. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm milletimizin ve yargı camiamızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Türkiye Cumhuriyeti küresel çapta adaletin, barışın, huzurun hakim kılınması ve insan haklarının korunması için öncülük ediyor

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yayımladığı mesajında, tüm imkansızlık ve zorluklara rağmen, istiklali ve istikbali uğruna büyük inanç ve azimle topyekün mücadele veren Türk Milleti'nin, mücadelesini zaferle taçlandırmasının ardından, köklü devlet geleneğinin tezahürü olan Cumhuriyetin ilanının 101. yıldönümünü kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyetin ilanının üzerinden tam bir asır geçtiğini hatırlatan Yiğit, mesajına şöyle devam etti:

"Günümüzde de, kurtuluş mücadelesi verdiğimiz emperyalist güçler ve aynı zihniyeti paylaşan devletler tarafından benzer amaç ve hedefler için, dünyanın değişik coğrafyalarında özellikle inanç temelinde Müslüman halkların yaşadığı bölgelerde insanların acımasız katliamlarla zulme uğratıldığını ve ağır insan hakkı ihlalleri gerçekleştirildiğini görmekteyiz.

Bu ağır insan hakları ihlalleri ve soykırıma varan, her türlü hukuki, ahlaki sınırları ve değerleri çiğneyen bu zalim saldırılar karşısında, insan haklarına saygılı hukuk devletinin temelini oluşturan, bağımsızlığı ve milli iradeyi esas alan Cumhuriyetimizin ilanının 101. yılında devletimiz, kadim tarihi boyunca olduğu gibi bugün de küresel çapta adaletin, barışın, huzurun hakim kılınması ve insan haklarının korunması için öncülük etmeye devam etmektedir."

Danıştay Başkanı Yiğit, milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde, insan hakları ve evrensel hukuk değerleri doğrultusunda, Cumhuriyetin yeni yüzyılında da, Türk devletinin dünyada daha etkili rol üstlenmesi, daha müreffeh bir yaşam, hakkın ve adaletin daima üstün tutulması için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Türk milletinin ve yargı camiasının Cumhuriyet Bayramını kutlayan Yiğit, "Bugünkü güçlü Türkiye'nin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal ve istikbal mücadelesinde yer alan kahramanlarımız ile ülkemizin birliği ve bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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