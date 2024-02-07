Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özvar\'dan Ürdün\'e ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Azmi Mahafzah'ın davetlisi olarak Ürdün'ü ziyaret etti.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, Ürdün'de Bakan Mahafzah ile bir araya gelerek, iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarının etraflıca ele alındığı görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye ile Ürdün arasında yükseköğretim alanındaki işbirliği mutabakat muhtırasının en kısa zamanda tamamlanması konusunda görüş birliğine varıldı.
YÖK ile Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı heyetleri arasındaki görüşmelerde de iki ülkenin yükseköğretim sistemlerine ilişkin bilgi paylaşımı yapıldı ve potansiyel işbirliği alanları belirlendi. Heyetler, somut projelerin geliştirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulundu.
Türkiye-Ürdün Yükseköğretim Forumu
Özvar'ın ziyareti kapsamında Ürdün'ün başkenti Amman'da, Türkiye-Ürdün Üniversiteleri Forumu da düzenlendi.
Heyetteki Türk üniversitelerinin rektörleri ile Ürdün üniversitelerinin temsilcileri, forumda üniversitelerini tanıttı. İki ülke arasında öğrenci ve akademisyen değişiminin ele alındığı forumda, işbirliğinin somut projeler temelinde ilerlemesi konusunda görüşler paylaşıldı.
YÖK Başkanı Özvar, Ürdün'de devlet burslusu olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi gören Türk öğrencilerle de bir araya gelerek sohbet etti.
Türk Şehitliği'ne ziyaret
Özvar, Ürdün ziyareti kapsamında, 24-26 Mart 1918'de İngilizlere karşı savaşarak şehit olan 4. Ordu 48. Tümen ile 143, 145 ve 191. Piyade alaylarına mensup yaklaşık 300 Türk askerinin mezarının bulunduğu Salt şehrindeki Türk Şehitliği'ne de ziyarette bulundu.
Ürdün ziyaretinde Özvar'a, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt eşlik etti.
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