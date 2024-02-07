Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özvar'dan Ürdün'e ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özvar'dan Ürdün'e ziyaret

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özvar\'dan Ürdün\'e ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Azmi Mahafzah'ın davetlisi olarak Ürdün'ü ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde Türkiye ile Ürdün arasında yükseköğretim alanındaki işbirliği mutabakat muhtırasının tamamlanması konusunda anlaşmaya varıldı. Ayrıca Türkiye-Ürdün Üniversiteleri Forumu düzenlendi ve Türk öğrencilerle bir araya gelindi.

07.02.2024 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Azmi Mahafzah'ın davetlisi olarak Ürdün'ü ziyaret etti.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, Ürdün'de Bakan Mahafzah ile bir araya gelerek, iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarının etraflıca ele alındığı görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Ürdün arasında yükseköğretim alanındaki işbirliği mutabakat muhtırasının en kısa zamanda tamamlanması konusunda görüş birliğine varıldı.

YÖK ile Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı heyetleri arasındaki görüşmelerde de iki ülkenin yükseköğretim sistemlerine ilişkin bilgi paylaşımı yapıldı ve potansiyel işbirliği alanları belirlendi. Heyetler, somut projelerin geliştirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye-Ürdün Yükseköğretim Forumu

Özvar'ın ziyareti kapsamında Ürdün'ün başkenti Amman'da, Türkiye-Ürdün Üniversiteleri Forumu da düzenlendi.

Heyetteki Türk üniversitelerinin rektörleri ile Ürdün üniversitelerinin temsilcileri, forumda üniversitelerini tanıttı. İki ülke arasında öğrenci ve akademisyen değişiminin ele alındığı forumda, işbirliğinin somut projeler temelinde ilerlemesi konusunda görüşler paylaşıldı.

YÖK Başkanı Özvar, Ürdün'de devlet burslusu olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi gören Türk öğrencilerle de bir araya gelerek sohbet etti.

Türk Şehitliği'ne ziyaret

Özvar, Ürdün ziyareti kapsamında, 24-26 Mart 1918'de İngilizlere karşı savaşarak şehit olan 4. Ordu 48. Tümen ile 143, 145 ve 191. Piyade alaylarına mensup yaklaşık 300 Türk askerinin mezarının bulunduğu Salt şehrindeki Türk Şehitliği'ne de ziyarette bulundu.

Ürdün ziyaretinde Özvar'a, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt eşlik etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Erol Özvar, Türkiye, Ürdün, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özvar'dan Ürdün'e ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 00:47:52. #1.12#
SON DAKİKA: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özvar'dan Ürdün'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement