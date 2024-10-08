Yükseköğretim Kurumlarına Kadro Değişikliği

Güncel

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı yükseköğretim kurumlarına ait dolu ve boş öğretim elamanı kadrolarında değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bazı yükseköğretim kurumlarına ait dolu ve boş öğretim elamanı kadrolarında değişikliğe gidildi.

Kararda: "Bazı yükseköğretim kurumlarına ait dolu ve boş öğretim elamanı kadrolarında ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 7'nci maddesi uyarınca karar verilmiştir" ifadesi yer aldı.