Yüksekova'da 2 mevsim arası renk cümbüşü mest etti - Son Dakika
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Yüksekova'da 2 mevsim arası renk cümbüşü mest etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Cilo Dağı'nın eteklerindeki ova, baharın gelmesiyle birlikte sarı çiçeklerle büründü. Karla bütünleşen çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Fotoğrafçılar da bu güzelliği fotoğraflamak için ilgi gösteriyor.

09.05.2024 19:03
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Yüksekova'da 2 mevsim arası renk cümbüşü mest etti

HAKKARİ - 2 mevsimin yaşandığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Cilo dağın eteklerinde sarı çiçeklere bürünen ovası hayran bırakıyor.

Yüksekova ilçesinde 4 bin 116 rakımlı Cilo Dağı'ndaki karla bütünleşen sarı çiçekler seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu.

Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği Yüksekova'da baharla beraber ova rengarenk çiçeklerle büründü.

Baharın gelmesiyle birlikte değişik renkteki birbirinden güzel çiçekler eşsiz bir güzellik sunarken, fotoğrafçılar ise bu manzarayı fotoğraflamak için yoğun ilgi gösteriyor.

Ovanın etrafını çevreleyen dağların yüksek kesimlerindeki kar manzarasıyla bütünleşen çiçekler, günbatımıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çiçeklerle karlı dağların adeta kartpostallık görüntüler oluşturduğunu ifade Hamdi Çavlı, "Yüksekova 6 aydan fazla boyunca kış mevsimi yaşıyor. Karların yavaş yavaş erimesiyle beraber ilçemizin ovası renk cümbüşüne dönüştü. Bizde bu güzellikleri yerinde görmek için bugün ovamıza geldik. O güzellikleri yakında yaşadık. Özellikle karlı dağlarla birleşmesi adeta renk cümbüşüne dönüyor. Bu güzelliklere zarar vermeden herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Şuan biz yaz ve kışı bir arada yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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