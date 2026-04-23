Yüksekova'da 23 Nisan Coşkusu
23.04.2026 13:52
Yüksekova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerle kutlandı, çeşitli gösteriler yapıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Vali Erdoğan Gürbüz İlkokulu tarafından Gençlik Merkezi spor salonunda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından 4. sınıf öğrencilerinden oluşan mehter takımı gösteri sundu.

Dördüncü sınıf öğrencilerinin oratoryo ve ana sınıfı öğrencilerinin ritim gösterisiyle devam eden programda, farklı sınıf öğrencilerinin dans gösterileri ilgiyle izlendi.

Programa Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Uğur Öz, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Kuşça, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, AK Parti İlçe Başkanı Burhan Yaşar, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Fırat Açıkel, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Haberler, Yüksekova, 23 Nisan, Etkinlik, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
