Yüksekova'da 300 Fidan Dikildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bahçesinde "Geleceğe Nefes Ol" temasıyla etkinlik yapıldı.

Etkinliğine katılan Kaymakam Mustafa Akın ve Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, TEMA Vakfı ve Gençlik Merkezi gönüllüleri ile 40 yükümlünün de yer aldığı etkinlikte, katılımcılarla fidan dikti.

Etkinliğe, Cumhuriyet Savcısı Osman Altıntaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Nadir Bilbay, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gök, kurum amirleri ve öğrenciler de katıldı.