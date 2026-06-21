Yüksekova'da Babalar Günü Sürprizi - Son Dakika
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Yüksekova'da Babalar Günü Sürprizi

Yüksekova\'da Babalar Günü Sürprizi
21.06.2026 20:29
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Rabia ve Ali Rıza, YKS'de görevli babaları Ahmet Şin'e sürpriz pasta ile Babalar Günü'nü kutladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Rabia ve Ali Rıza Şin kardeşler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) görevli olan babaları Ahmet Şin'e Babalar Günü dolayısıyla sürpriz yaptı.

Yüksekova Anadolu Lisesi'nde gözetmen olarak görev yapan Ahmet Şin'in Babalar Günü'nü kutlamak isteyen çocukları Rabia ve Ali Rıza Şin, pasta alarak okula gitti.

Sınavın sona ermesini bekleyen 2 kardeş, görevini tamamlayarak binadan çıkan babalarının elini öperek gününü kutladı.

Hazırlanan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan Şin, pastayı üfleyerek çocuklarına teşekkür etti.

Ahmet Şin, AA muhabirine, iki gündür YKS maratonunda görev aldığını söyledi.

YKS kapsamında sınava giren öğrencilerin heyecanına ve duygularına tanıklık ettiğini belirten Şin, şöyle konuştu:

"Sınav çıkışında böyle bir sürprizle karşılaştım, çok duygulandım. Çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Bahtları inşallah güzel olur. Beklemiyordum açıkçası. Beni araçla almaya gelmişler. Çok mutlu oldum."

Rabia Şin de babasının iki gündür YKS'de gözetmen olarak görev yaptığını ifade ederek, "Bugün Babalar Günü. Babamın görev yaptığı okulda böyle bir sürpriz yapmak istedik. Babamızı çok seviyoruz, bizim için çok değerli." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da Babalar Günü Sürprizi - Son Dakika

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