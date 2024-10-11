Yüksekova'da Balık Popülasyonu Artıyor

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Yüksekova'da dere ıslah çalışmalarından sonra balık sayısında artış

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinden geçen ve ıslah edilerek temizlenen Büyükçay Deresi'nde balık popülasyonu arttı.

Yıllardır çöplük görüntüsü ve pis kokusundan geçilmeyen Büyükçay Deresi, devletin büyük yatırımları sonrası ıslah edilerek modern görünüme kavuşturuldu. Amsterdam şehrinin içinden geçen kanalları andıran Büyükçay Deresi'nde ıslah çalışmaları sonrası balık popülasyonunda da gözle görülür bir çoğalma yaşandı.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendisi Ferhan Oktay, "Tarım ve Orman Bakanlığımız taraftarında su kaynaklarının balıklandırma projesi adı altında her sene olduğu gibi bu sene de su kaynaklarımızda balıklandırma çalışması yapılmıştır. Geçen sene 100 bin adet, bu sene 5 bin adet olmak üzere ilçemiz genelindeki su kaynaklarımızda balıklandırma çalışması yapıldı. Bu proje aynı zamanda su ürünleri stokların korunması, popülasyonun artması ve ekonomiye katkı sağlanmıştır. Ülkemiz genelinde su ürünlerinin gelecek nesillere aktarılması önem arz etmektedir. İlçemizde son yıllarda artan balıklar, Büyükçay Deremizde güzel bir görüntüye de neden olmuştur. İnsanlarımız gelip bu güzel görüntüleri fotoğraflıyor" dedi.