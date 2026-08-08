Yüksekova'da Berivanlar Geleneği - Son Dakika
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Yüksekova'da Berivanlar Geleneği

Yüksekova\'da Berivanlar Geleneği
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Yüksekova'da kadınlar, hayvan sağımı sonrası halay çekerek geleneklerini yaşıyor ve bütçelerine katkı sağlıyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 'Berivan' olarak adlandırılan süt sağımı yapan kadınlar, yaz aylarında küçükbaş hayvanlarını sağmak için her gün yaklaşık bir saat süren zorlu bir yolculuk yapıyor. Ortak kiraladıkları kamyonetle Ramo Yaylası'na ulaşan kadınlar, elde ettikleri sütü peynir, yoğurt ve tereyağına dönüştürerek hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de kışlık ihtiyaçlarını hazırlıyorlar. Kadınlar günün sonunda ise halay çekerek stres atıyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Karlı köyünün Çimenli mezrasında yaşayan kadınlar, sabah erken saatlerde ev işlerini tamamladıktan sonra kova ve bidonlarını alarak yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Ramo Yaylası'na hareket ediyor. Yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından hayvanların bulunduğu alana ulaşan berivanlar, hazırlıklarını tamamlayarak yüzlerce koyun ve keçinin sağımını gerçekleştiriyor. Sağılan sütler daha sonra köye taşınarak otlu peynir, yoğurt ve tereyağına dönüştürülüyor. Sabah ve akşam olmak üzere her gün aynı tempoyla çalışan kadınlar, ürettikleri ürünlerin bir kısmını satarak aile ekonomisine katkıda bulunurken, kalanını ise kış aylarında tüketmek üzere değerlendiriyor.

'YORGUNLUĞUMUZU HALAYLA GERİDE BIRAKIYORUZ'

Kadınlar günün sonunda ise halay çekerek stres atıyor. Berivanlardan Rabia Çakır, yaylada geçen yoğun mesainin ardından halay çekmenin kendileri için bir gelenek olduğunu belirterek, "Yaz aylarında her sabah gün doğmadan yaylaya geliyoruz. İlk işimiz koyunlarımızı bu sıcak güneşin altında sağmak oluyor. Sağım işlemi bittikten sonra ise, hep birlikte halay çekiyoruz. Günün bütün yorgunluğunu, stresini ve emeğini halayla geride bırakıyoruz. Bu bizim yıllardır sürdürdüğümüz bir geleneğimiz" dedi.

'YAYLA KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYORUZ'

Zaman zaman ses sistemi kullandıklarını, ancak çoğunlukla kendi sesleriyle şarkı söylemeyi tercih ettiklerini de ifade eden Çakır, "Bu bize eski günleri, geçmişteki yayla kültürünü ve geleneklerimizi hatırlatıyor. O doğal seslerle halay çekmenin ayrı bir güzelliği var. Ben bu işi gerçekten çok seviyorum. Yıllardır annemle birlikte yaylaya geliyorum. Burada çalışmak, emek vermek ve günün sonunda halay çekerek bu birlikteliği yaşamak tarif edilemeyecek kadar güzel bir duygu. Benim için hem bir yaşam biçimi hem de büyük bir mutluluk" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yüksekova, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da Berivanlar Geleneği - Son Dakika

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