Yüksekova'da Çığ Korkusu

24.03.2026 10:59
Yüksekova'da çığ, Yeşiltaş köyünde ev ve ağıllara zarar verme riski yarattı. Ekipler temizliyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyüne düşen çığ korkuya neden oldu. Ev ve ağılların yakınına sürüklenen kar kütleleri, ekipler tarafından temizleniyor.

Yüksekova ilçesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı Yeşiltaş köyüne 2 gün önce çığ düştü. Köyün arka tarafındaki vadiden kopan kar kütleleri, ev ve ağılların bulunduğu alana sürüklendi. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, köyü ikiye bölen kar kütlelerini temizlemek için çalışma başlattı.

Köylülerden Mehmet Bafra, büyük bir faciadan döndüklerini belirterek, "2 gün önce saat 17.00 sıralarında köyümüze çığ indi. Ev ve ağıla isabet etmeyen çığ, korku ve paniğe neden oldu. O sırada küçük ve büyükbaş ağılda olduğu için büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu. Şu an ekipler, düşen çığ kütlelerini temizlemeye çalışıyor" dedi.

Kaynak: DHA

