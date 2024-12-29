Yüksekova'da Çocukların Kayak Eğlencesi - Son Dakika
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Yüksekova'da Çocukların Kayak Eğlencesi

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Yüksekova'da çocuklar, poşet ve tahta gibi malzemelerle kar keyfi çıkardı, yollar buz pistine dönüştü.

29.12.2024 15:56
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Yüksekova'da çocukların kayak keyfi

Poşet, tahta, bidon ve tepsilerle kayan çocuklar yolları buz pistine döndürdüler

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, evlerinden getirdikleri poşet, tahta, tepsi ve bidonlarla kaymanın keyfini çıkardı.

Yüksekova'da hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı, çocuklarda ise eğlenceye dönüştü. Hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte kaymanın keyfini yaşadı. Evlerinden getirdikleri poşet, tahta, tepsi ve bidonlarla kayan çocuklar, yolları adeta buz pistine dönüştürdü.

Çocuğuyla birlikte kaymanın keyfini yaşayan Mahmut Emre isimli vatandaş, "Hafta sonu olması bizim için de güzel oldu. Çocuklarımızla bu şekilde eğleniyoruz ve güzel vakit geçiriyoruz. Biz de evde ne bulduysak getirip, burada kayıyoruz. Malum 2 gündür kar yağışı vardı şimdi ise güneşin verdiği güzel havada onlara eşlik ediyoruz" dedi.

"Çocukların sevincine ortak olduk"

Havanın güzel olmasından dolayı kaydığını belirten Muhammet Taha Genç isimli çocuk, kış mevsiminin tadını çıkardıklarını belirterek, "Yaz geldiğinde zaten böyle eğlenceyi bulamıyoruz. Biz de arkadaşlarla evden tahta, tepsi, poşet ve bidonlarla evimizin yanında kayıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Bir sürü arkadaşla kar keyfini bu şekilde çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da Çocukların Kayak Eğlencesi - Son Dakika

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