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Yüksekova'da dağlar toz bulutunda kayboldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde rüzgarın etkisiyle gelen toz bulutu yüksek dağları içinde kaybetmesiyle etkili oldu.

Toz bulutu belli aralıklarla rüzgarın da etkisiyle hayatı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde dağlar toz bulutu içinde kayboldu.

İlçede sabah saatlerin başlayan rüzgarlı hava ve akşam saatlerinde etkisini artmasıyla birlikte gelen toz bulutundan dolayı ilçenin en yüksek dağı 4 bin 116 rakımlı Cilo Dağları kayboldu.

Dağın yakınlarından geçen vatandaşlar ise o anı kaçırmamak için cep telefonlarıyla çektiler.

İlçede akşam saatlerinde dağların toz bulutları içinde kaybolduğu belirten Gürdere Muhtarı Seyfullah Koca isimli vatandaş, "Buradan geçiyordum gözüm dağlara takıldı. Öyle bir toz bulutu vardı dağlar görülmüyordu. Bende arabandan inerek o anı kaçırmamak için cep telefonuyla çektim. Zaten sabah saatlerinde baya bir rüzgar etkiliydi hala da devam ediyor" dedi.