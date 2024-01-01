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Yüksekova'da Deprem Sonucu Evlerde Çatlaklar Oluştu - Son Dakika
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Yüksekova'da Deprem Sonucu Evlerde Çatlaklar Oluştu

Yüksekova merkezli depremlerde bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluşurken, İnanlı köyünde yaşayan vatandaşlar evlerinde meydana gelen hasar nedeniyle geceyi dışarıda geçirdi. Deprem sonucunda evlerinde çatlaklar oluşan aileler, sabah evlerine döndüklerinde ciddi hasarlarla karşılaştı.

Yüksekova\'da Deprem Sonucu Evlerde Çatlaklar Oluştu
01.01.2024 - 14:51,
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'EVDE CİDDİ ÇATLAKLAR GÖRDÜK'

Yüksekova merkezli depremlerde bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluşurken, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan İnanlı köyündeki evlerde hasar meydana geldi. Evleri hasar gören vatandaşlar da geceyi dışarıda geçirdi. İnanlı köyünde yaşayan 5 çocuk babası Eyyüp Karahan, yeni yıla saatler kala meydana gelen depremin kendilerini çok korkuttuğunu söyledi. Depremin hemen ardından eşi ve çocuklarıyla birlikte dışarıya çıktığını belirten Karahan, "Geceyi dışarıda ateş yakarak geçirdik. Komşularımız gelerek, bizleri evlerine götürdü. Sabah evimize girdiğimizde evin bütün odalarında ciddi çatlaklar olduğunu gördük. Oluşan çatlaklardan diğer odayı rahat bir şekilde görebiliyoruz" dedi.

Evde televizyon izlerken depreme yakalandıklarını ve çok korktuklarını anlatan Karahan ailesinin 5 çocuğundan Nisa Nur (14) ise depremle birlikte kendilerini hemen dışarıya attıklarını söyledi. Geceyi komşularında geçirdiklerini anlatan Nisa Nur, sabah eve geldiklerinde ise evlerinin duvarlarında meydana gelen çatlakları gördüklerini söyledi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yüksekova'da Deprem Sonucu Evlerde Çatlaklar Oluştu - Son Dakika
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