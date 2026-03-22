Yüksekova\'da Feci Kaza: 1 Ölü, 8 Yaralı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Yüksekova-Van kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Yüksekova yönüne giden 65 EC 780 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Bahattin Demirel yönetimindeki 30 AAF 009 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Salih Ayhan doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçlarının kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.