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Yüksekova'da Heyelan Nedeniyle Kara Yolu Trafiğe Kapatıldı - Son Dakika
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Yüksekova'da Heyelan Nedeniyle Kara Yolu Trafiğe Kapatıldı

Yüksekova'da Yeni Köprü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolunda trafiğe kapanma yaşandı. Heyelan anı cep telefonlarıyla kaydedildi. Aynı noktada daha önce de büyük bir heyelan yaşanmıştı.

Yüksekova\'da Heyelan Nedeniyle Kara Yolu Trafiğe Kapatıldı
06.01.2024 - 12:22,  Güncelleme: 12:23
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Yüksekova kara yolu, Yeni köprü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak yığının yola düşmesi, cep telefonlarıyla kaydedildi.

Yüksekova'yı Van ve Hakkari'ye bağlayan kara yolunun Yeni Köprü mevkisinde sabah saatlerinde tekrar heyelan meydana geldi. Yola inen kaya parçaları ve toprak nedeniyle bölgedeki Karayolları ekipleri trafiğe kapattıkları yolun, açılması için çalışma başlattı. Dağdan kopan kayaların düşme anı ise bölge halkı tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

DAHA ÖNCE DE HEYELAN OLDU

Aynı noktada 29 Aralık'ta da büyük bir heyelan meydana geldi. Yamaçlardan kopan kaya parçaları, seyir halindeki kamyonetin üzerine düştü ve araçtaki 3 kişi yaralandı. Yol, ekiplerin 2 gün süren çalışması sonunda kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA
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