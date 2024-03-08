Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, ilçenin ilk kadın otobüs şoförü olan Züleyha Arslan'ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kaymakam Çimşit, Yüksekova Belediyesinde çalışan otobüs şoförü Arslan'ın gününü kutlamak için Cengiz Topel Caddesi'ndeki otobüs durağına gitti.
Çimşit, yolcu almak için durağa gelen Arslan'ın yanına giderek kendisine çiçek verdi, gününü kutladı.
Duraktaki kadınlara da çiçek hediye eden Çimşit, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kaymakamlık ve Belediye iş birliğiyle yaptıkları tespitlerde ilçede kamuda çalışan 2 bin 300 kadın bulunduğu söyledi.
Çalışan kadınların tamamına gül hediye ettiklerini anlatan Çimşit, şöyle konuştu:
"Bugün özellikle belediyedeki mesai arkadaşlarımla ilk kadın otobüs şoförümüz Züleyha Arslan'ın yanına geldik. Züleyha hanım bizim için önemli. Belediyede halk otobüsü şoförlüğü yapıyor. Yaklaşık bir yıldır belediyemizde görev yapıyor. Bu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarihinde bir ilk. Züleyha hanımın D sınıfı ehliyeti var. Özelde araç kullanıyordu. Tecrübesinden yararlanmak ve ilçedeki kadınlarımıza örnek olmasını sağlamak adına işe aldık. Yolcularımızın can güvenliğini ona emanet ettik. Bir yıldır görevini en iyi şekilde yapıyor. Züleyha hanımı bugün kadınlar gününde direksiyon başında ziyaret ettik, gününü kutladık."
Duygusal anlar yaşayan Arslan ise "Mesleğin cinsiyeti yoktur. Kadınlar her alanda başarılı olabilir. Çok mutlu oldum ve heyecanlıyım. Hayallerimi gerçekleştirmeme vesile olan Hakkari Valiliği ile Yüksekova Kaymakamlığına teşekkür ediyorum." dedi.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da ilk kadın otobüs şoförüne 8 Mart sürprizi - Son Dakika
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Gelecek İçin Bugünden' sloganıyla yürütülen 'Yönetici Atölyeleri Projesi' kapsamında okul ve kurum yöneticilerine 'Etkili İletişim ve Hitabet' semineri verdi. Seminerde, TRT Spikeri Seval Çöpür tarafından etkili iletişim, diksiyon egzersizleri ve sunum teknikleri hakkında eğitim verildi.
KADEM Düzce İl Temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Düzce Üniversitesi Genç KADEM Topluluğu öğrencileri ile birlikte DÜ Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören kadın hastaları ziyaret etti. KADEM üyeleri, hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Mardin Adliyesi önünde bir duruşmadan çıkan taraflar arasında başlayan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Gözaltına alınanlar da bulunmaktadır.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, konuşmacılığını Psikolog Seda Ovayolu'nun yaptığı söyleşi düzenlendi. GAÜN Turizm Uygulamalı Otelinde gerçekleşen etkinlikte, kadın ve erkek eşitliği vurgulandı ve Gazi Mustafa Atatürk'ün kadınlara sağladığı haklar hatırlatıldı.
İzmir Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı - Optic World İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık iştiraki İZFAŞ tarafından düzenlenen bir açılış töreniyle başladı. Fuar, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Genel Başkanı Ergün Karaçanak ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in konuşmalarıyla açıldı. Optik ve gözlük sektöründe yerli ve milli markaların oluşturulmasını hedefleyen fuar, optik ürünler, gözlük aksesuarları, oftalmolojik cihazlar ve hizmetler gibi birçok ürün ve hizmeti ziyaretçilere sunuyor. Fuar, 10 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla akademik ve idari kadın çalışanları ziyaret etti. Ziyarette, Prof. Dr. Dağlı kadınların toplumdaki yeri ve değerinin önemine vurgu yaparak, iyi eğitim almış kadınların ailelerine, çevrelerine ve topluma büyük katkı sağlayacağını belirtti. Ziyarette ayrıca çalışanlara armağan takdim edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını bütün gelişmiş ülkelerden önce aldığını belirtti. Özel, ayrıca Eskişehir'de gerçekleşecek seçimlerde bir rekor beklediğini ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile iki işbirliği protokolü imzaladıklarını belirterek, "Bugün bu protokoller kapsamında yeni bir proje başlattığımızın da müjdesini sizlerle paylaşmak isterim.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla bir araya geldi. Hatipoğlu, düzenlediği etkinlikte kadınların her gününün önemli olduğunu vurgulayarak, AK Parti belediyeciliğinin vatandaşları mutlu etmek için çalıştığını belirtti. Ayrıca Hatipoğlu, eşiyle birlikte kadın esnafı ziyaret ederek karanfil hediye etti. Kadın istihdamına önem veren Hatipoğlu, kreş sorunu yaşayan kadınlar için 12 saat çalışacak kreşler açacaklarını ve kadın sığınma evlerini artıracaklarını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?