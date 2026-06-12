Yüksekova\'da Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Cilo Dağları eteklerinde bulunan Mergezer Yaylası'nda, ekiplerin yer yer 5 metreyi bulan kar kütlelerini temizleme çalışmaları sürüyor.

Yüksekova'ya bağlı 2 bin 500 rakımlı Cilo Dağları eteklerinde bulunan Pınargözü köyü sınırlarında yer alan Mergezer Yaylası'nın yolu, kış boyunca etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yaylaya çıkmak isteyen besiciler ve vatandaşlar için Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı. Kar kalınlığının bazı noktalarda 4 ila 5 metreyi bulduğu yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta, iş makineleriyle yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.