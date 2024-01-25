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Yüksekova'da Kardan Kapalı Köye Hastaneye Ulaşım Sağlandı - Son Dakika
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Yüksekova'da Kardan Kapalı Köye Hastaneye Ulaşım Sağlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyünde yolu kardan kapanan hipertansiyon hastası bir kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Kamile Ayhan isimli 62 yaşındaki hasta, ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurması üzerine Özel İdare Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayhan, evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yüksekova\'da Kardan Kapalı Köye Hastaneye Ulaşım Sağlandı
25.01.2024 - 22:19,
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hipertansiyon hastası kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Bağdaş köyünün Gedikli mezrasında rahatsızlanan 62 yaşındaki hipertansiyon hastası Kamile Ayhan'ı hastaneye götüremeyen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Özel İdare Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucu yolu açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.

Evde ilk müdahalesi yapılan Ayhan, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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