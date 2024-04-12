Yüksekova'da kardelen ve çiğdemler çiçek açtı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baharın habercisi olarak bilinen kardelen ve çiğdemlerin çiçek açması, güzel görüntüler oluşturdu.
Baharın müjdecisi olarak bilinen kardelen ve çiğdemler, karların erimesiyle birlikte kendilerini gösterdi. İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyündeki ovada açan kardelen ve çiğdemler, görenleri kendine hayran bırakıyor. Beyaz bir örtü gibi ovayı süsleyen çiğdemler, etrafını çeviren Cilo Dağı'nın karlı yamaçları ile bütünleşmesi İsviçre Alplerini aratmadı. Her sene nisan ayında çıkan kardelen ve çiğdemler, fotoğraf sevenler tarafından da büyük ilgi görüyor.
Yüksekova'nın nisan aylarında çok güzel olduğunu belirten fotoğrafçı Ferhat Yiğit, " Türkiye'nin dört bir yanında olmayan görüntüler şuan var. Çok yeri gezdim ama böyle bir güzellik görmedim. Burası çok güzel görüntü oluşturuyor. Yüksekova zaten şu an beyaz gelinliğini giymiş durumda ve etrafını saran Cilo Dağları o güzel kar manzarasıyla adeta hayran bırakıyor. Bu görüntüler kesinlikle İsviçre'yi aratmayacak durumda. Bu güzellikleri herkesin görmesini isterim" dedi.
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