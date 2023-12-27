Yüksekova\'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Yüksekova'da karla mücadele çalışması sürüyor
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışıyla beraber kapanan yollar, ekiplerin yoğun çalışmasıyla bir bir ulaşıma açılıyor.
Çalışmalarını aralıksız sürdüren Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, Yüksekova-Şemdinli yolu üzerindeki üs bölge yollarını da açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Zor şartlarda çalışan karla mücadele ekipleri, yer yer kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu yerlerde kar savurma araçlarıyla yolları ulaşıma açıyor.
Öte yandan, Yüksekova Belediyesi ve İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği'ne ait karla mücadele ekipleri ise merkez ve köylerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
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