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Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kapanan yollar, ekiplerin yoğun çalışmasıyla açılıyor. Karayolları ekipleri üs bölge yollarını açmak için çalışmalarını sürdürürken, Yüksekova Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri ise merkez ve köylerde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

27.12.2023 - 09:44,  Güncelleme: 09:45
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Yüksekova'da karla mücadele çalışması sürüyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışıyla beraber kapanan yollar, ekiplerin yoğun çalışmasıyla bir bir ulaşıma açılıyor.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, Yüksekova-Şemdinli yolu üzerindeki üs bölge yollarını da açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Zor şartlarda çalışan karla mücadele ekipleri, yer yer kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu yerlerde kar savurma araçlarıyla yolları ulaşıma açıyor.

Öte yandan, Yüksekova Belediyesi ve İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği'ne ait karla mücadele ekipleri ise merkez ve köylerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova\'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Kaynak: İHA
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