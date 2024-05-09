Hakkari Yüksekova'da Karla Mücadele Ekipleri Üs Bölgesinin Yolunu Açmaya Çalışıyor - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da Karla Mücadele Ekipleri Üs Bölgesinin Yolunu Açmaya Çalışıyor

Hakkari Yüksekova\'da Karla Mücadele Ekipleri Üs Bölgesinin Yolunu Açmaya Çalışıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İran sınırındaki Ay Tepe Üs Bölgesi'nin kapalı olan yolunu açmak için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı bölgede, zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler, yolda biriken karları temizlemek için çaba gösteriyor. Ekipler, 10 gün içinde yolun ulaşıma açılmasını hedefliyor.

09.05.2024 14:42
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, üs bölgesinin kapalı olan yolunu açmaya çalışıyor.

İlçe Özel İdaresine bağlı şantiye şefliği ekipleri, İran sınırındaki Ay Tepe Üs Bölgesinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı bölgede çalışan görevliler, zorlu arazi şartlarına rağmen yolda biriken karları temizliyor.

Ekipler, 10 gün içinde yolu ulaşıma açmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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