Yüksekova\'da Kayak Sporcuları Hedefe Kenetlendi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde milli takıma girme hayali kuran kayak sporcuları, çalışmalarına devam ediyor.

Kamışlı köyü yakınındaki Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'ne gelen kayakçılar, soğuk havaya rağmen antrenmanlarını sürdürüyor.

Kayaklı koşu antrenörü Şefik Yaşar, haftada iki gün 50 sporcuyla antrenman yaptıklarını söyledi.

Kar yağışıyla pistin antrenman için elverişli hale getirdiğini belirten Yaşar, "Uzun sürenin ardından dün akşam kar yağdı. Kar olmadığı zaman çalışmalarımızı yapamıyorduk. Şimdi çalışmalarımızı 6 güne çıkaracağız. Sporcular milli takıma girebilmek için ter döküyor. Her gün yaklaşık 2 saat antrenman yapıyoruz. Gençlerimiz milli sporcu olabilmek için hummalı bir çalışma içerisindeler." dedi.

Sporcu Zeynep Çelik de "Kar yağmadan önce asfaltta çalışıyorduk. Sezona yeni başladık. Yakında il birinciliği yarışması olacak. Bu sene Türkiye şampiyonu olmak istiyorum. Geçen sene çok çalıştım. Milli sporcu olma yolunda çaba sarf ediyorum. Milli sporcu olup yurt dışında ülkemi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Zeynep Turgut da "Hedefim milli sporcu olmak. Antrenörlerimizin desteğiyle inşallah bunu başaracağız. Elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.