Yüksekova'da Kışla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Yüksekova'da Kışla Mücadele Devam Ediyor

Yüksekova\'da Kışla Mücadele Devam Ediyor
07.07.2026 10:26
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Hakkari'de kışın kapalı kalan yollar açılıyor, 14 km yol ulaşıma kazandırıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, temmuz ayında yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler, kışın yağan kardan kapanan 3 bin 500 rakımlı Cilo Dağı'ndaki İkiyaka ve Sat Gölleri ve askeri üs bölge güzergahındaki kardan kapanan 17 kilometrelik yolun 14 kilometresini ulaşıma açtı.

İlçe Özel İdaresi ekipleri, kış boyunca ulaşıma kapalı kalan yayla ve askeri üs bölgesi yollarını açmak amacıyla yaklaşık 20 gündür 2 ayrı noktada çalışma yürütüyor. Ekipler, besicilerin yaylalara ulaşımını sağlamak için iş makineleriyle yollardaki kar kütlelerini temizliyor. 3 bin 500 rakımlı Cilo Dağı'ndaki İkiyaka ve Sat Gölleri ile askeri üs bölge yolunun ulaşımının sağlandığı 17 kilometrelik yolun 14 kilometresi ulaşıma açıldı, kalan bölümün açılması için ekiplerin çalışması sürüyor. Bölgede yaz mevsimi yaşanmasına rağmen yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar örtüsü görüntüsü ise kışı aratmıyor. Ekiplerin de yol açma çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp yaylalara ulaşımı tamamen sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Toros Dağları, Hava Durumu, Yüksekova, 3. Sayfa, Hakkari, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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