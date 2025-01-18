Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı kız çocuğu ağır yaralandı.
Yeni Mahalle'deki boş alanda yürüyen 12 yaşındaki Eslem Teker, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan çocuğu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Teker, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın da hastaneye gelerek çocuğun durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Hastanede bekleyen çocuğun bazı yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da Köpek Saldırısı: Çocuk Ağır Yaralandı - Son Dakika
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