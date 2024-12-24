Yüksekova'da Kuraklık Alarmı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yüksekova'da Kuraklık Alarmı

Geniş Video İzle

Yüksekova'daki Dilimli Barajı'nda su seviyesi 20-25 metre düştü, kuraklık endişe yaratıyor.

24.12.2024 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'da kuraklık alarm veriyor: baraj suyu 20 metreye kadar düştü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağışsız geçen sonbahar aylarıyla birlikte yüksekliği 93, genişliği 374 metre olan Dilimli Barajı'nda su seviyesi, 20 ile 25 metre arasında düştü.

Yüksekova- Esendere karayolu üzerinde 2,5 kilometre alan üzerine kurulan ve 2019 da Yüksekova'nın su ihtiyacını karşılayan Dilimli Barajı'nın doluluk oranı azaldı. İlçede sonbahar ve kış aylarının kurak geçmesi barajdaki su seviyesini 20 ile 25 metre arasında azalmasına neden oldu. Barajdaki su seviyesinin azalması bölgeyi kuraklıkla karışı karşıya getirdiğini belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, ilçede her sene mevsim değişikliğinin etkisi altına girdiğini kaydetti. Geçiren, "Barajın debisi bu sene çok düştü. Yağışların az olması baraj suyunun azalmasına neden oldu. Buda ileriki dönemlerde kuraklığa neden olacağının göstergesidir. Aralık ayını bitirmek üzereyiz. İlçede hala kar yağışının olmaması endişe verici. Tabi bunu küresel ısınmanın bir nedeni olarak değerlendiriyoruz. Yüksekova iklimsel olarak büyük bir değişim geçiriyor. Bunu neden sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirdiğimizde insanlar doğayı her geçen gün daha çok tahrip ediyor ve kirletiyor. Bu tahribat küresel ısınmaya neden oluyor" dedi.

Geçen sene aralık ayında ilçede yarım metre kar yağdığını hatırlatan Geçirgen, "Bu aylarda ilçede yarım metre kar yerde birikirdi. İlkbahar aylarında da bunun veriminde alıyorduk. Bu sene yağışların olmaması ileriki zamanlarda tarımsal faaliyetlerinde aksamalara ve verimin düşmesine neden olacaktır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşa çağrıda bulunan Geçirgen, "Doğa ve atmosfer kirlenmesi yağışın düşmemesi anlamına geliyor. Buda iklim değişikliğine neden oluyor. Doğamıza sahip çıkalım, kirletmeyelim" diye konuştu.

Yüksekova\'da Kuraklık Alarmı
Kaynak: İHA

Hava Durumu, Yüksekova, Hakkari, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da Kuraklık Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:04 Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var Açıklamalar art arda geldi Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var? Açıklamalar art arda geldi
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı
08:20 Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
04:58 Husiler’den İsrail’i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız Husiler'den İsrail'i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi
15:31 Acun Ilıcalı’nın öve öve bitiremediği futbolcu günler sonra takımdan ayrılıyor Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği futbolcu günler sonra takımdan ayrılıyor
15:27 Gözaltına aldığı kadınla ilişkiye giren polis memuru tutuklandı Gözaltına aldığı kadınla ilişkiye giren polis memuru tutuklandı
15:27 Küçükçekmece’de yılbaşı ağacına baltalı saldırı Küçükçekmece'de yılbaşı ağacına baltalı saldırı
15:26 Kamuya KPSS’siz çok sayıda personel alınacak Kamuya KPSS'siz çok sayıda personel alınacak
15:00 WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak
14:55 Elon Musk daha bakan olmadan savaş başlattı Elon Musk daha bakan olmadan savaş başlattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 11:02:19. #1.12#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Kuraklık Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.