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Yüksekova'da Lapa Lapa Kar Yağışı - Son Dakika
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Yüksekova'da Lapa Lapa Kar Yağışı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Yerel halk ise kar yağışının tarım ve su kaynakları için olumlu bir etkisi olacağını belirtti.

Yüksekova\'da Lapa Lapa Kar Yağışı
22.12.2023 - 20:06,
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Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksekova'da günlerdir süren güneşli hava, sabah saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken; Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmalarına başladı.

Cahide Bor Önver, kar yağışını daha erken beklediklerini söyleyerek, "Meteorolojinin uyarılarından sonra başlayan kar yağışı akşam saatlerinde adeta lapa lapa yağmaya başladı. Aslında güzel oldu, çünkü ilçede baya kirli hava var, belki o kirliliği bitirir. Diğer yandan tarım ve su için yağması iyidir" dedi.

Rıdvan Han da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek, "İlçede akşam saatlerinde yoğun bir şekilde kar yağdı. Bu kar yağışının olması su ve tarım alanları için iyi oldu. İnşallah yağmaya devam eder" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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