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Yüksekova'da lojistik depo oluşturuluyor - Son Dakika
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Yüksekova'da lojistik depo oluşturuluyor

Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde yaşanan 2 depremin ardından, Yüksekova merkezli olarak lojistik depo oluşturulması için çalışmalara başlandı. Yüksekova ilçesine 3 bine yakın konteyner ve 10 bine yakın çadırın depolanması için çalışmalar yapılıyor. Depolarda ihtiyaç duyulacak malzemeler muhafaza edilecek.

Yüksekova\'da lojistik depo oluşturuluyor
24.01.2024 - 19:18,
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Yüksekova'da lojistik depo oluşturuluyor

HAKKARİ - Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde yaşanan 2 depremin ardında, Yüksekova merkezli olarak lojistik depo oluşturulması için çalışmalara başlandı.

Geçtiğimiz ay Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçe merkezinde 4.4 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Bunun üzerine yer bilimcilerinin bölgede 7 büyüklüğünde bir depremin beklendiğini söylemesi üzerine yetkililer harekete geçti. Yüksekova ilçesini ziyaret eden Hakkari Valisi Ali Çelik, depremin önlemine değinerek, Yüksekova ilçesine lojistik depo kurulması için çalışmalara başladığını söyledi. 3 bine yakın konteyner ve 10 bine yakın çadırın Yüksekova'da depolanması için yola çıkarıldığını ifade eden Vali Çelik, "Yaşanan üzücü depremlerden sonra hem İçişleri Bakanımız hem de AFAD yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Buradaki zemin sağlamlaştırma çalışmalarıyla birlikte, ilk etapta 6 tırda sevkiyatı yapılacak olan 600 çadır olmak üzere toplam 2 bin çadır sevkiyatı gerçekleştirilecektir. Bu sevkiyatlar peyderpey bize ulaşacak. İlk etapta gerekli kurtarma malzemeleriyle birlikte Yüksekova ve merkez olmak üzere lojistik depoları oluşturulacak, ihtiyaç duyulacak malzemelerin hepsini bu lojistik depolarımızda muhafaza edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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