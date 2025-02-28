Yüksekova'da Öğrenci Motivasyon Etkinliği - Son Dakika
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Yüksekova'da Öğrenci Motivasyon Etkinliği

Yüksekova'da Keçili Okulu'nda öğrencilerin motivasyonunu artırmak için etkinlik düzenlendi.

28.02.2025 22:02
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Yüksekova'da eğitime renkli dokunuş

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Keçili İlkokulu ve Ortaokulu yönetimi tarafından öğretmen kadrosuyla birlikte öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Keçili İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ümit Bartın, öğretmen kadrosuyla birlikte öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla etkinlik düzenledi. Özellikle dezavantajlı öğrencilerin eğitimden kopmamalarını ve okula ilgilerinin artmasını sağlamak hedefiyle düzenlenen etkinlik büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Etkinlik sırasında öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte çeşitli eğitsel oyunlar ile takım çalışması gerektiren etkinliklere katıldı. Okul Müdürü Ümit Bartın, etkinliğin amacının öğrencilerin okula olan bağlılıklarını artırmak ve öğrenmeyi daha keyifli hale getirmek olduğunu belirterek, "Eğitim sadece ders kitaplarından ibaret değildir. Çocuklarımızın okulu sevmeleri, burada mutlu olmaları ve kendilerini değerli hissetmeleri bizim için çok önemli. Bu tür etkinliklerle onların motivasyonunu yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

Öğrenciler, etkinlik boyunca hem eğlendiler hem de birlikte çalışmanın önemini kavradılar. Öğretmenler ise öğrencilerle daha güçlü bir bağ kurma fırsatı buldular.

Kaynak: İHA

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