Yüksekova'da Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 12 Yaralı - Son Dakika
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Yüksekova'da Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 12 Yaralı

Yüksekova\'da Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 12 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde buzlanan yolda devrilen minibüste, sürücü ile 11 öğretmen yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

13.12.2024 11:01  Güncelleme: 11:03
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde köy okuluna öğretmen taşıyan minibüs, buzlanan yolda devrildi. Kazada, sürücü ile 11 öğretmen yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yüksekova - Dağlıca kara yolundaki karlı köyü yakınlarında meydana geldi. Kamışlı Köyü İlkokulu'na öğretmen taşıyan 30 D 2025 plakalı minibüs, soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda kayarak devrildi. Kazada sürücü ile 11 öğretmen yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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