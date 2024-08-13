Yüksekova'da Örnek Çiftçi: A'dan Z'ye Tüm Ürünlere hayat verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yüksekova'da Örnek Çiftçi: A'dan Z'ye Tüm Ürünlere hayat verdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Ali Altıntaş isimli çiftçi ilkbaharda merkez içinde ekimini yaptığı ürünler büyük bir verime ulaşırken, bahçesini görenler ise yılın örnek çiftçisi olarak belirttiler.

13.08.2024 00:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'da Örnek Çiftçi: A'dan Z'ye Tüm Ürünlere hayat verdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Ali Altıntaş isimli çiftçi ilkbaharda merkez içinde ekimini yaptığı ürünler büyük bir verime ulaşırken, bahçesini görenler ise yılın örnek çiftçisi olarak belirttiler.

Son dönemler bölgede yoğun yağışlar sonrası ekin allarında adeta bereket fışkırmaya başladı.

İlçenin farklı noktalarında hem sebze hemde meyve alanların da çiftçilerin zahmetli uğraşları sonrası tüm ürünler verim vermeye başladı.

İlçenin Esenyurt mahallesinde yaşayan Ali Altıntaş isimli Çiftçi tüm zorluklara rağmen mahalle içinde son donanımlı bir meyve bahçesi kurdu.

İlkbaharda ekimi ve bakımı sonrası tüm ürünler yetişmesiyle görenleri adeta hayran bıraktı.

Ürünlerin bir bir çıkmasıyla yanı sıra tüm ürünleri aracına bırakarak mahallelerde satışını yaparak ta evinin geçimini de sağladı.

Son donanımlı bahçeyi yerinde gezen ve inceleyen Yüksekova ilçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, çiftçi Altıntaş'ı başarıdan dolayı tebrik ederek tüm ilçede aynı şekilde vatandaşların tarıma yoğunlaşmasını belirtti.

"Zoru başardım tümüyle"

Her ürünün yetiştirdiğini belirten çiftçi Ali Altıntaş, "Ben çiftçiliği yıllardır yapıyorum köyümde de en iyi şekilde yapıyordum. Merkeze yerleşerek burada çiftçiliği hiç bırakmadım. Bende şehirde en donanımlı bir şekilde bahçemi yaptım ve her ürünü ilk baharda ekip bakımını yaptım. Şimdide tüm ürünlerde yetişmeye başldı şükür. Aslında zoru ben yıllar önce başardım sonuçlarını en iyi şekilde de aldım. Sadece insan isterse herşeyi başarır. Bahçemde tüm sebze ürünleri mevcuttur. Bende ayrıca ürünlerin satışlarını da yapıyorum. Bugün Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Mehmet Emin Yiğit ve Kurum Mühendisleriyle beraber bizleri ziyaret ederek bahçemde incelmelerde bulundular. Onlarda en güzel şekilde bize puan vererek tebrik ettiler. Bizde tarımın gelişimi için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Allah herkese güç kuvvet versin" dedi.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Altıntaş, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da Örnek Çiftçi: A'dan Z'ye Tüm Ürünlere hayat verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:11 Sarsıntı Türkiye’den de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
23:10 Hamas’ı karıştıran olay 1 İsrailli esir öldü, 2’si ağır yaralı Hamas'ı karıştıran olay! 1 İsrailli esir öldü, 2'si ağır yaralı
22:13 Eskişehir’de kasklı, hücum yelekli ve baltalı saldırgan çay bahçesinde önüne geleni bıçaklayıp canlı yayın açtı Eskişehir'de kasklı, hücum yelekli ve baltalı saldırgan çay bahçesinde önüne geleni bıçaklayıp canlı yayın açtı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
10:49 Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı
10:45 Icardi’nin gizemli odası Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor Icardi'nin gizemli odası! Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor
10:24 DolarTL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor Dolar/TL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor
10:06 Süper Lig’de ilk hafta bugün tamamlanıyor İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta bugün tamamlanıyor! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
10:05 Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:49 Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı Kabaktepe’nin koltuğu için 3 isim öne çıktı Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 00:36:56. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Örnek Çiftçi: A'dan Z'ye Tüm Ürünlere hayat verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement