Yüksekova'da sanayi ustalarının Ramazan mesaisi
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki küçük sanayi sitesinde çalışan oto sanayi ustaları, Ramazan ayında da yoğun mesai yapıyor.
11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Yüksekova Küçük Sanayi Sitesi'nde çalışan oto sanayi ustalarının mesaisi de devam ediyor. Oruçlu olmalarına rağmen sabahın erken saatlerinde iş başı yapan ustalar, iftar vaktine kadar gelen araçları tamir ediyor. Oruçluyken halsizlik ve yorgunluk hissettiklerini söyleyen sanayi esnafı, çoğu zaman işleri bu yüzden yetiştiremediklerini belirtti.
30 yıllık oto sanayi utası Ekrem Kayhan, Ramazan ayında çalışmanın daha zor olduğunu belirterek, "Sabah 08.30'da iş başı yapıyoruz. İftar vaktine yarım saat kala dükkanı kapatıyoruz. Çoğu zaman ekmek ve çiğ köfte almaya vaktimiz olmuyor. Çalışırken ekstra yorgun ve halsiz oluyoruz. Çoğu zaman yorgunluktan talebi karşılayamıyoruz. Ama elimizden geldiğince işleri yetiştirmeye çalışıyoruz. 30 yıldır sanayi ustasıyım. Her zaman orucumu tuttum" dedi.
Ramazan ayının bu sene serin havalara denk geldiğini söyleyen 20 yıllık oto sanayi ustası Bülent Erdoğan ise "Havalar akşama doğru iyice serinliyor. Soğuk havaların etkisiyle de halsizlik ve yorgunluk artıyor. İşimiz çok zor ve yorucu. Mecburen bu işi yapıyoruz. Bazen işleri yetiştiremiyoruz. Vatandaşlarımızdan bu konuda anlayış bekliyoruz. Biz de kolay şartlarda çalışmıyoruz" ifadelerini kullandı.
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