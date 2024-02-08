Yüksekova'da sis etkili oldu: Görüş mesafesi 3 metrenin altına düştü
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 3 metrenin altına düşerken, araçlar ilerlemekte zorlandı.
Günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından, Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı durma noktasına getirmesiyle dondurucu soğuklar vatandaşları eve hapsetti.
"Sürücüler zor anlar yaşadı"
Sis nedeniyle görüş mesafesi 3 metreye kadar düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Hayat adeta durma noktasına gelirken, Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı.
İlçenin sisten kaybolmuş durumda diyen Enes Dinler, "Malum akşam saatlerinde başlayan yoğun sisten dolayı göz gözü görmezken ilçede hayatı durma noktasına getirdi. Şuna araçlar ilermekte zorlanıyor biz bile yürümekte zorlanıyoruz" dedi.
Araçlar ilerlemekte zorlandığını diyen Süleyman Sarıcan, "Akşam saatlerinde birden başlayan yoğun sisten dolayı ilçe adeta kaybolmuş. İnsanlar bile zor yürüyor. Göz gözü görmüyor araçlar iletmekte adeta zorlanıyor" İfadelerini kullandı.
Yetkiler ise yaşan yoğun sisten dolayı sürücülerin hız sınırlarını koruması konusunda uyardılar.
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