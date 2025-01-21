Yüksekova'da Sokak Köpekleri İçin Tepki: 'Toplatılsın!' - Son Dakika
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Yüksekova'da Sokak Köpekleri İçin Tepki: 'Toplatılsın!'

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Yüksekova'da başıboş köpeklerin saldırısıyla 12 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesi, vatandaşlarda büyük bir öfke yarattı. Yerel halk, sokak köpeklerinin toplanmasını talep ediyor.

21.01.2025 10:47  Güncelleme: 10:59
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Yüksekovalı vatandaşlar tepkili: "Sokak köpekleri bir an önce toplatılsın"

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 12 yaşındaki Eslem Teker'in hayatını kaybetmesine tepki gösteren vatandaşlar, "Sokak köpekleri bir an önce toplatılsın" dedi.

Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker'in hayatını kaybetmesi, ilçede vatandaşları yasa boğdu. Mecit Bilmez isimli vatandaş, duruma tepki göstererek, "Bir kızımız başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti ve bu olay bizi derinden üzdü. Hepimiz çok üzgünüz ve tepkiliyiz. Kabullenilecek bir durum değil. Bu kız çocuğu hepimizin çocuğu olabilirdi" dedi.

Teker'in hayatını kaybetmesinin çok üzücü olduğunu söyleyen Yaşar Bora ise, "Bu sokak köpekleri bir an önce toplatılsın. Artık ilgili birim hangiyse el atsın, başka evlere yangın düşmesin, başka çocuklar ölmesin. En kısa sürede buna çözüm getirilmesi, en büyük temennimiz" ifadelerini kullandı.

"Artık başka canlar yanmasın"

Çok üzgün olduklarını anlatan Veysel Arslan, "Çok üzgünüz. Artık bir çözüm bulunmalı. Bu iş kimin üzerine düşüyorsa önlem alsın. Artık başka canlar yanmasın" diye konuştu.

Güney Özses ise, "Bu başıboş köpekler kesinlikle toplanmalı. Belediye ekiplerinin bu köpeklerin hepsini götürmeli şehirden. Bu hepimizin başına gelebilir. Artık sorumluluk alma zamanı" diye konuştu.

Çarşı merkezinde hiçbir köpeğin bırakılmaması gerektiğini dile getiren Nedim Babat da, "İlçenin her tarafı sokak köpekleriyle dolmuş durumda. Eğer köpekleri besleyen olacaksa köyde tek yaşadığı için ya da koyunları için götürür. Şehirde köpek olmaz. Biz buna karşıyız. Hepsi derhal toplatılmalı ve götürülmeli" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da Sokak Köpekleri İçin Tepki: 'Toplatılsın!' - Son Dakika

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