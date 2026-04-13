Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksekova'da Su Birikintileri Hayatı Zorlaştırıyor

13.04.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağışlar nedeniyle su birikintileri oluştu, aileler zor durumda.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar ve karların erimesi sonucu Yeni Mahalle'de bazı noktalar suyla doldu. Mahallede yaşayan Cengiz Dilce, evinin önündeki su birikintisi nedeniyle 2 çocuğunu yaklaşık 1 aydır her gün sırtında taşımak zorunda kaldığını söyledi.

İlçede etkili olan yağışlar ve karların erimesi sonucu altyapının yetersiz olduğu alanlarda su birikintileri oluştu. Özellikle Yeni Mahalle'de birçok evin önü suyla kaplanırken, bazı kişiler evlerinden çıkmakta güçlük çekti. Mahallede oturanlardan Cengiz Dilce, yaklaşık 30-40 gündür aynı sorunu yaşadıklarını belirterek, çocukların okula gidip gelmekte sıkıntı çektiğini söyledi. Dilce, "Evimin önünde biriken sular gölete dönüştü. Çocuklarımın eğitiminden geri kalmaması için her gün sabah ve akşam onları okula götürebilmek için sırtımda taşıyorum. Yaklaşık 100 metre boyunca suyun içinden geçmek zorunda kalıyorum" diye konuştu.

5'inci sınıf öğrencisi Hira Nur Dilce ise "Yaklaşık 1 aydır okula babamın sırtında gidip geliyorum. Evimizin önünde biriken pis suyun içinden geçemediğimiz için babam bizi taşıyor. Sabah okula, akşam da eve aynı şekilde dönüyoruz" dedi.

Mahalleli, sorunun bir an önce çözülmesini isteyerek yetkililerden kalıcı altyapı çalışması yapılmasını istedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 13:21:48. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.