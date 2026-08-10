Yüksekova'da T-2 Tüneli İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Yüksekova'da T-2 Tüneli İnşaatı Devam Ediyor

Yüksekova\'da T-2 Tüneli İnşaatı Devam Ediyor
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Hakkari Yüksekova'da ulaşımı kolaylaştıracak T-2 Tüneli'nin yapım çalışmaları sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ulaşımın daha güvenli yapılması amacıyla inşa edilen 4 bin 566 metre uzunluğundaki çift tüplü T-2 Tüneli'nin yapım çalışmaları sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması, sürücülerin ve yolcuların daha güvenli yolculuk yapması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Yeni Köprü mevkisinde 3 bin 965 metre uzunluğundaki çift tüplü T-1 tünelinin tamamlanmasının ardından 4 bin 566 metre uzunluğundaki T-2 Tüneli'nin de hizmete alınmasıyla ilçeye ulaşımın daha da kolaylaştırılması hedefleniyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yüklenici firma tarafından yürütülen çalışmalarda T-2 Tüneli'nin yanı sıra bağlantı yolları ve çevresindeki sanat yapılarının imalatları da devam ediyor.

Yüklenici firmada görevli inşaat mühendisi Umut Gültekin, basın mensuplarına, T-1 ve T-2 tünelleri arasında bulunan yaklaşık 4 kilometrelik yolda betonarme istinat duvarı, menfez ve taş duvar imalatlarının yapıldığını söyledi.

Tünelde 2 bin 943 metrelik kazı ve destekleme çalışmasının tamamlandığını belirten Gültekin, şu bilgileri verdi:

"Bununla beraber dört ağızda kazı, destekleme ve nihai kaplama çalışmalarını sürdürmekteyiz. 700'ü aşkın insan gücü ve 100'ü aşkın iş makinesiyle yakın zamanda yolumuzu ve tünellerimizi açmayı planlıyoruz. İki tünel arasındaki yolda betonarme istinat duvarı, menfez, bordür ve parke taşı imalatlarının yapımına devam ediyoruz. T-2 Tüneli girişinde bulunan Dilektaşı-1 Köprüsü ile tünelin çıkışında yer alan Dilektaşı-2 Köprüsü'nü tamamladık."

Yüksekova'da bulunan çevre yolunun yaklaşık 7,2 kilometrelik bölümünün de trafiğe açıldığını dile getiren Gültekin, "Çevre yolunda sanat yapısı olarak betonarme istinat duvarı, menfez, bordür ve parke taşı imalatlarımızı tamamladık. Açık saha çalışmalarında servis yolları düzenli olarak sulanıyor. Çalışmalar sırasında personel ve yol güvenliğinin sağlanması amacıyla iş güvenliği uzmanları sahada görev yapıyor. Yaklaşık iki yıl önce başlatılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yüksekova, Hakkari, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da T-2 Tüneli İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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