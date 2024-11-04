Yüksekova'da TOKİ Yolları Onarılmaya Başlandı

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Yüksekova'daki TOKİ yolu onarılmaya başlandı

HAKKARİ - Hakkari İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ile Yüksekova Belediyesi ekipleri, ilçenin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ yollarını onarmaya başladı.

TOKİ'nin faaliyete girmesinin ardından yollarda yaşanan sorun ve sıkıntılar için Hakkari İl Özel İdaresi ve Yüksekova Belediyesi ekipleri onarım ve asfaltlama çalışması için yoğun mesaiye başladı. Yüksekova Belediyesi Başkan Yardımcı İhsan İşbilir ve Esenyurt Mahalle Muhtarı Sezai Açıkel, çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili kişilerden bilgi aldılar. Açıklamalarda bulunan Esenyurt Mahalle Muhtarı Sezai Açıkel, kurumların destekleriyle TOKİ evlerinde yol yapım çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Mahalle sakinlerimiz, yolun yapımı için talepleri olmuştu. İl özel idaremiz ile Yüksekova Belediyesi hızlıca çalışmalara başladılar. Bu önemli çalışmada destekleri olan herkese mahalle halkım adına teşekkür ediyorum" dedi.