Yüksekova'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda ilçenin Dize Mahallesi'nde A.Ö'ye ait ikamette yapılan aramada, 330 gram sentetik uyuşturucu, 130 gram eroin, 12 hap ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D, N.A, L.T, M.K, H.D. ve A.T, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli A.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.