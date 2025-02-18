Yüksekova\'daki Dilimli Baraj Gölü Dondu

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Dilimli Baraj Gölü, etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu. 2,5 kilometrelik alana sahip olan barajın yüzeyi 10 santimetre kalınlığında buzla kaplandı.

Yüksekova ve çevresinde hafta içi etkili olan kar yağışı sonrası pazar günü de en düşük hava sıcaklığı eksi 20,6 derece olarak ölçüldü. Bölgede kar yağışı sonrası etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, Yüksekova- Esendere kara yolu üzerinde ve ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Dilimli Baraj Gölü'nün de donmasına neden oldu. 64 milyon metreküp su kapasiteli barajı gölünün yüzeyi yaklaşık 10 santimetre kalınlığında buzla kaplandı. Yüksekova'da yaşayan Kıyas Sırrı, "Bu yıl çok kar yağmadı ama soğuk bir kış mevsimi yaşıyoruz. Geceleri hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor. Baraj gölünün yüzeyi buzla kaplanıp güzel bir manzara ortaya çıkınca bölgeye gelerek fotoğraf çekmek istedim" dedi.