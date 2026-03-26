Yüksekova-Hakkari Yolu Tekrar Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksekova-Hakkari Yolu Tekrar Açıldı

26.03.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Heyelan sonrası Hakkari-Yüksekova kara yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı, risk devam ediyor.

Heyelan nedeniyle kapanan Yüksekova- Hakkari kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, dün Hakkari-Yüksekova kara yolunun çöplük mevkisinde toprak kaymasının oluştuğu hatırlatıldı.

Mevsim şartları nedeniyle zeminin yumuşaması ve gevşeyen malzemenin yola akmaya devam etmesi sebebiyle dün yolun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün sabah saatlerinde yol temizlenerek kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Bölgede yağışlı havanın devam etmesinden dolayı toprak kayması riski sürdüğünden, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için bugün saat 18.00 ile sabah 06.00'ya kadar kara yolu çift yönlü olarak tekrar trafiğe kapatılacaktır. Gelişmelere ilişkin kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın ve Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol, heyelanın oluştuğu bölgede incelemelerde bulundu, alanda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova-Hakkari Yolu Tekrar Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 16:00:35. #7.12#
SON DAKİKA: Yüksekova-Hakkari Yolu Tekrar Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.